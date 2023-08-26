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Подготовлена заявка на расширение границ ТОР «Заречный»

10:07 | 26.08.2023 | Экономика

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Заречный, 26 августа 2023. PenzaNews. АО «Атом-ТОР» подготовило заявку на расширение границ территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области, площадь которой на данный момент составляет 211,3 га. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации города Заречного.

Подготовлена заявка на расширение границ ТОР «Заречный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Территорию опережающего развития предлагается дополнить 71 участком общей площадью 119,07 га», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в заявке упоминаются бизнес-планы 10 инвесторов.

«Общий объем инвестиций по проектам составит более 2,9 млрд. рублей, будет создано порядка 400 новых рабочих мест», — сказано в сообщении.

По информации АО «Атом-ТОР», на территории опережающего развития планируется, в частности, создание и расширение производства запасных частей для железнодорожного транспорта и деталей тепловозов, строительных материалов, осей прицепного оборудования, токарных патронов.

Согласно представленным сведениям, в настоящее время на площадках ТОР «Заречный» зарегистрировано 13 компаний-резидентов, объем вложенных инвестиций составил 740 млн. рублей, создано более 250 новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 июля 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области.

Документом были определены границы ТОР, виды экономической деятельности, при которых применяется особый правовой режим, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов — 5 млн. рублей.

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