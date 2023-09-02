Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-июль исполнен на 103% Экономика

Пенза, 2 сентября 2023. PenzaNews. Доходы в размере 59 млрд. 497,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-июле 2023 года, план выполнен на 103%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 39 млрд. 640,5 млн. рублей, или 108,2% к плану; безвозмездные поступления — 19 млрд. 856,7 млн. рублей, или 94%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 102,2%: при плане 51 млрд. 310,9 млн. рублей фактически поступило 52 млрд. 431,9 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 32 млрд. 604,2 млн. рублей при ожидаемом объеме 30 млрд. 216,1 млн. рублей, план выполнен на 107,9%.