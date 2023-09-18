Мельниченко поручил проработать вопрос о внесении изменений в закон об инвестициях и государственно-частном партнерстве Экономика

Пенза, 18 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства, одной из тем которого стало развитие туризма, поручил проработать вопрос о внесении изменений в закон об инвестициях и государственно-частном партнерстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Что касается туризма, я вижу, что работа идет, мероприятий проводится много. Однако поручил министру культуры и туризма Сергею Вячеславовичу Бычкову внимательнее относиться к их названиям. Также обсудили строительство глэмпингов, на это региону впервые выделены федеральные средства. Распорядился проработать вопрос о внесении изменений в закон Пензенской области об инвестициях и государственно-частном партнерстве, чтобы была возможность поддержать этот и другие подобные проекты», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 18 сентября.

«Туристам необходимо не только место, где можно жить, но и место, где можно питаться, поэтому обсудим предложения по дополнительным мерам господдержки предпринимателей в этой сфере для создания точек общепита в районах», — добавил глава региона.