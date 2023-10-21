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Прожиточный минимум в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 981 рубль

09:22 | 21.10.2023 | Экономика

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Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. Величина прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 981 рубль, а не 12 тыс. 813 рублей, как предполагалось ранее. Это следует из постановления регионального правительства №904-пП от 11 октября, которым внесены изменения в постановление №767-пП от 12 сентября.

Прожиточный минимум в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 981 рубль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения увеличена с 13 тыс. 966 рублей до 14 тыс. 149 рублей, детей — с 12 тыс. 470 рублей до 12 тыс. 592 рублей.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

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