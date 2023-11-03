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Мельниченко прокомментировал включение «СтанкоМашСтроя» в санкционный список США

14:23 | 03.11.2023 | Экономика

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Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал включение предприятия «СтанкоМашСтрой» в санкционный список США.

Мельниченко прокомментировал включение «СтанкоМашСтроя» в санкционный список США

Фото: Pnzreg.ru

«Наши «заклятые партнеры» из США предпринимают новые попытки сокрушить российскую экономику. В который раз расширен санкционный список. В него внесены еще несколько десятков физических и юридических лиц, которые, по мнению наших западных оппонентов, помогают Родине поддерживать Вооруженные силы. В «черном списке» — пензенский «СтанкоМашСтрой», флагман нашего станкостроительного кластера, объединяющего 13 предприятий. Поздравляю генерального директора «СтанкоМашСтроя» Олега Александровича Кочеткова — враги России боятся и руководителя, и коллектива завода. Стабильная работа «СтанкоМашСтроя» — лучшее доказательство устойчивости нашей экономики. Если страна производит станки, значит, готова принять вызов любой сложности», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 3 ноября.

Он напомнил, что «мир не ограничивается коллективным Западом», который в итоге «остается в грустном меньшинстве».

«Мы продолжим развивать стратегически важную отрасль станкостроения, совсем недавно этот вопрос обсуждался с нашими белорусскими коллегами. Экономика Республики Беларусь уже несколько лет успешно развивается, несмотря на западные санкции. Пошатнуть экономику Российской Федерации ограничительными мерами также не удалось. Справимся и в этот раз», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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