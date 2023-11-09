Пензенский губернатор и вице-мэр Сяньяна торжественно открыли совместный инновационный центр науки и технологий Экономика

Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и вице-мэр народного правительства города Сяньян провинции Шэньси КНР Ли Хуэйчао торжественно открыли совместный инновационный центр науки и технологий.

Фото: Pnzreg.ru

«Вместе с вице-мэром Сяньяна Ли Хуэйчао принял участие в торжественном открытии совместного инновационного центра науки и технологий. Это значимый вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Китаем, расширение сотрудничества в сфере технологии и инноваций, формирование новых производственных цепочек», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 9 ноября.

Он сообщил также, что пензенский «СтанкоМашСтрой» стал резидентом Сяньянской государственной высокотехнологичной зоны, предприятие будет реализовать проект по производству металлообрабатывающих центров.

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Глава региона добавил, что протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству подписали руководитель «СтанкоМашСтроя» Олег Кочетков, генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Сергей Матюкин и представитель комитета по управлению зоной развития высокотехнологичной промышленности Сяньяна Мао Цзяньжун.

«Уверен, что воплощение задуманного в жизнь не заставит себя долго ждать», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, Сяньянская высокотехнологичная зона основана в 1992 году, в 2012-м получила статус зоны государственного значения.

За основу ее работы взят принцип промышленного развития, способствующего росту и модернизации ведущих отраслей — биомедицины, производства электронных дисплеев, высокотехнологичного оборудования и новых синтетических материалов.

В настоящее время там работает 103 высокотехнологичных предприятия и 12 провинциальных технологических центров.