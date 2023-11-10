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Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и провинцией Шэньси КНР

09:25 | 10.11.2023 | Экономика

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Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и вице-губернатор провинции Шэньси Китайской Народной Республики Доу Цзинли подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и провинцией Шэньси КНР

Фото: Pnzreg.ru

«Наш регион обладает научно-образовательным потенциалом. Здесь расположено более 110 высших учебных заведений, около 1 тыс. научно-исследовательских учреждений, несколько десятков национальных ключевых лабораторий. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Российской Федерацией, желая быть добрыми соседями, настоящими друзьями и надежными деловыми партнерами», — сказала Доу Цзинли.

В свою очередь Олег Мельниченко выразил уверенность, что сотрудничество провинции Шэньси и Пензенской области принесет значимые результаты.

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Он напомнил, что ранее были заключены соглашения с пятью провинциями Китая, благодаря взаимодействию растет торговый оборот, расширяется промышленная и сельскохозяйственная кооперация, укрепляются культурные связи.

«Выполнение наших соглашений приобретает особое значение в новых геополитических условиях. Российско-китайские связи, в том числе на региональном уровне, являются жизненно важными для формирования многополярного мира. Соглашение с провинцией Шэньси станет официальным подтверждением нашего постоянного сотрудничества, которое ведется на протяжении нескольких лет», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Кроме того, в рамках встречи был подписан меморандум о развитии побратимских отношений между Пензой и городом Сяньян провинции Шэньси.

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