Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и «Почта Банком» Экономика

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Пензенская область и АО «Почта Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Дня региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и президент – председатель правления банка Александр Пахомов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в фокусе сотрудничества — развитие экономического потенциала региона, наращивание присутствия банка в районах Пензенской области, реализация социальных и государственных инициатив.

Пензенская область сотрудничает с «Почта Банком» с 2018 года. За это время банк охватил своим присутствием более 380 населенных пунктов региона, при этом в половине из них он является единственной кредитной организацией.

АО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, оказывающий услуги кредитования, размещения средств населения на вклады и сберегательные счета.

У банка более 30 тыс. точек присутствия.

Универсальная лицензия на осуществление банковских операций №650 выдана Банком России 9 апреля 2020 года.