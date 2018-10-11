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Пензенский губернатор и президент ПАО «Почта Банк» подписали соглашение

15:30 | 11.10.2018 | Общество

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Москва, 11 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент – председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве по итогам переговоров, состоявшихся в Москве в четверг, 11 октября.

Пензенский губернатор и президент ПАО «Почта Банк» подписали соглашение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документ предусматривает, в частности, внедрение современных банковских технологий на территории региона и реализацию программ кредитования физических лиц.

«К концу 2018 года жители Пензенской области смогут получить банковские услуги почти в каждом втором почтовом отделении, [...] а их в регионе насчитывается более 500», — отметил Дмитрий Руденко.

Отдельным направлением совместной работы станет экологическая программа «Подари лес другу!»

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Также в ходе встречи обсуждалось открытие в ряде многофункциональных центров (МФЦ) представительств ПАО «Почта Банк».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодняшний день сеть ПАО «Почта Банк» в Пензенской области насчитывает 235 точек обслуживания в 80 населенных пунктах, 227 из которых расположены в отделениях почтовой связи.

К концу 2018 года планируется открыть еще примерно 25 точек обслуживания в 17 населенных пунктах, а количество установленных банкоматов и терминалов увеличить до 522.

Лицензия на осуществление банковских операций №650 выдана учреждению Банком России 25 марта 2016 года.

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