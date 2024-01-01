Принят бюджет Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов Экономика

Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов принят во втором чтении в ходе 14-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся во вторник, 19 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте регионального парламента, с учетом доработки законопроекта доходы бюджета на 2024 год прогнозируются в сумме 83 млрд. 644,7 млн. рублей, расходы — 86 млрд. 673,8 млн. рублей, дефицит — 3 млрд. 29,1 млн. рублей.

Относительно первого чтения увеличение доходной части составило 6 млрд. 489,1 млн. рублей, расходной — 9 млрд. 246 млн. рублей, дефицит увеличен на 2 млрд. 756,9 млн. рублей.

На 2025–2026 годы доходы бюджета запланированы в объеме 79 млрд. 51,4 млн. рублей и 80 млрд. 866 млн. рублей, расходы — 80 млрд. 940,3 млн. рублей и 82 млрд. 720,8 млн. рублей соответственно.

Относительно первого чтения увеличение доходной части составило 5 млрд. 989,7 млн. рублей в 2025 году и 4 млрд. 129,2 млн. рублей в 2026-м, расходной — 10 млрд. 508,2 млн. рублей и 8 млрд. 629,2 млн. рублей соответственно.

В 2025 году дефицит составит 1 млрд. 888,9 млн. рублей, в 2026-м — 1 млрд. 854,8 млн. рублей. В первом чтении был профицит — 2,6 млрд. рублей ежегодно.