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Олег Мельниченко поручил подготовить пятилетний план по развитию линейных коммуникаций в Пензе

16:21 | 06.02.2024 | Экономика

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Пенза, 6 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить перспективный пятилетний план по развитию линейных коммуникаций в Пензе.

Олег Мельниченко поручил подготовить пятилетний план по развитию линейных коммуникаций в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Мы должны понимать, что это необходимо, если мы хотим поддерживать динамику жилищного строительства. Необходимо развивать линейную инфраструктуру областного центра, без этого он просто исчерпает свой градостроительный потенциал», — сказал глава региона в ходе заседания правительства Пензенской области во вторник, 6 февраля.

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Еще одним шагом по стимулированию жилищного строительства губернатор назвал мероприятия по повышению доступности ипотечного кредитования.

В 2023 году на выделенные из регионального бюджета 150 млн. рублей ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» гражданам предоставлено 459 займов, в строительную отрасль привлечено 2,4 млрд. рублей средств АО «Дом.рф».

«Ипотеку нужно поддерживать и развивать, это важно. В 2024 году средства будем выделять поэтапно в зависимости от возможностей регионального бюджета и оценивать динамику», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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