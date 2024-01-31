В Пензенской области в 2023 году введено около 939 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. 938,7 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в 2023 году, что на 13,3% больше, чем в 2022-м. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 125 домов с общей площадью жилых помещений 524,5 тыс. кв. метров, рост к предыдущему году составил 48%.

В 2023 году построено 9 тыс. 636 новых квартир, что на 2 тыс. 594 больше, чем в 2022-м. Средняя площадь квартиры составила 54,4 кв. метра, (в 2022 году — 50,3 кв. метра).

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По информации Пензастата, наибольшая доля введенного застройщиками в 2023 году жилья — 350 тыс. кв. метров — приходится на дома с 17 этажами и выше, было сдано в эксплуатацию 26 таких домов (в 2022 году — 17).

Населением было построено 2 тыс. 694 дома общей площадью 414,2 тыс. кв. метров, что на 12,7% меньше, чем в предыдущем году.

В Пензе в 2023 году введено 516,5 тыс. кв. метров жилья, рост к уровню 2022-го составил 33,6%. В том числе населением построено 543 жилых дома общей площадью 91,5 тыс. кв. метров.