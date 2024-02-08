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«Дамате» увеличила производство индейки на 10% в 2023 году

10:34 | 08.02.2024 | Экономика

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Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» увеличила производство мяса индейки на 10%, до 237 тыс. тонн в убойном весе, в 2023 году благодаря реализации проектов в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК «Дамате».

«Дамате» увеличила производство индейки на 10% в 2023 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Группа компаний «Дамате» нарастила производство мяса индейки на 10%, до 237 тыс. тонн в убойном весе, в 2023 году. Положительная динамика роста объемов производства обусловлена планомерной реализацией птицеводческих проектов компании в Пензенской и Ростовской областях, а также выходом племенного репродуктора по производству инкубационного яйца индейки в Тюменской области на проектные мощности», — сказано в тексте.

Из него следует, что в Пензенской области производство мяса индейки за год увеличилось на 11%, до 183 тыс. тонн в убойном весе, в Ростовской — на 7%, до 54 тыс. тонн.

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