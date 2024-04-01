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Сергей Матюкин стал врио генерального директора АО «Технопарк высоких технологий»

11:27 | 01.04.2024 | Экономика

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Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Сергей Матюкин назначен временно исполняющим обязанности генерального директора акционерного общества «Технопарк высоких технологий», которое является управляющей компанией пензенского технопарка «Рамеев».

Сергей Матюкин стал врио генерального директора АО «Технопарк высоких технологий». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ИА «PenzaNews», официально к своим новым обязанностям Сергей Матюкин, который также возглавляет АО «Корпорация развития Пензенской области», приступил с 22 марта.

В разделе «Контакты» на сайте технопарка в настоящее время фамилия генерального директора не значится, есть только номер телефона приемной.

Там же указано, что первым заместителем генерального директора является Максим Финк, заместителем гендиректора по экономическому развитию — Валерий Савин, заместителем генерального директора — Юрий Бучкин.

С февраля 2019 года технопарк возглавлял Юрий Рузляев, который в 2014–2018 годах занимал должность начальника УМВД России по Пензенской области.

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