Сергей Матюкин стал врио генерального директора АО «Технопарк высоких технологий» Экономика

Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Сергей Матюкин назначен временно исполняющим обязанности генерального директора акционерного общества «Технопарк высоких технологий», которое является управляющей компанией пензенского технопарка «Рамеев».

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По информации ИА «PenzaNews», официально к своим новым обязанностям Сергей Матюкин, который также возглавляет АО «Корпорация развития Пензенской области», приступил с 22 марта.

В разделе «Контакты» на сайте технопарка в настоящее время фамилия генерального директора не значится, есть только номер телефона приемной.

Там же указано, что первым заместителем генерального директора является Максим Финк, заместителем гендиректора по экономическому развитию — Валерий Савин, заместителем генерального директора — Юрий Бучкин.

С февраля 2019 года технопарк возглавлял Юрий Рузляев, который в 2014–2018 годах занимал должность начальника УМВД России по Пензенской области.