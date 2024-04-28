Олег Мельниченко и Чжао Ган посетили бизнес-форум «Пенза – Шэньси: одна нить» Экономика

Пенза, 28 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор провинции Шэньси КНР Чжао Ган посетили бизнес-форум «Пенза – Шэньси: одна нить», который прошел в центре культурного развития «Дом офицеров» в минувшую субботу, 27 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Участниками форума стали ведущие предприятия и учебные заведения Пензенской области, а также представители торгово-промышленной палаты и более 20 компаний провинции Шэньси, представляющие сферу «зеленой» энергетики, цифровых технологий, промышленности, транспорта, логистики, ЖКХ, торговли и бизнес-консалтинга.

Перед началом мероприятия глава региона и губернатор провинции Шэньси осмотрели экспозицию, где свой потенциал представили местные товаропроизводители и вузы.

Олег Мельниченко напомнил, что в прошлом году пензенская делегация в Шэньси достигла ряд договоренностей в сфере бизнеса. С ответным визитом в Пензенской области побывали уже три бизнес-делегации из КНР, заключены первые контракты. Свою продукцию в Китай будут поставлять «Кузнецкий элеватор» и «Ванюшкины сладости», при этом рецептура кондитерской продукции доработана с учетом запросов китайских покупателей.

Пензенские предприятия также создают производства в провинции Шэньси. В ноябре 2023 года «СтанкоМашСтрой» стал резидентом Сяньянской государственной высокотехнологичной зоны. Еще одна пензенская компания в сфере машиностроения планирует открыть производство в этой зоне для рынка Китая.

Олег Мельниченко отметил, что Пензенская область готова предложить бизнесу из КНР выгодные условия инвестирования.

В свою очередь Чжао Ган назвал провинцию Шэньси и Пензенскую область регионами-друзьями. Он напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

«В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Главы наших государств демонстрируют углубление и развитие сотрудничества. Стратегические договоренности наших стран укрепляются практическим взаимодействием регионов. Развитие промышленного производства имеет огромное значение для наших великих держав», — цитирует губернатора провинции Шэньси пресс-служба правительства Пензенской области.

Чжао Ган заявил, что видит большой потенциал для совместной работы провинции Шэньси и Пензенской области.