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Делегация из китайской провинции Шэньси ознакомилась с работой предприятий «МедИнж» и «СтанкоМашСтрой»

10:24 | 28.04.2024 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2024. PenzaNews. Делегация из китайской провинции Шэньси во главе с губернатором Чжао Ганом после посещения бизнес-форума «Пенза – Шэньси: одна нить» ознакомилась с работой предприятий «МедИнж» и «СтанкоМашСтрой».

Делегация из китайской провинции Шэньси ознакомилась с работой предприятий «МедИнж» и «СтанкоМашСтрой»

Фото: Pnzreg.ru

Китайских гостей сопровождал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Посетили «МедИнж» — флагман нашего биомедицинского кластера. 70% изделий на российском рынке клапанов сердца производится в Пензе. Продукция «МедИнжа» поставляется также в зарубежные страны, но экспорта в Китай нет. Господин Чжао Ган предложил свою помощь в сертификации изделий «МедИнжа» в провинции Шэньси. [...] Пензенский «СтанкоМашСтрой» — первый российский резидент высокотехнологичной зоны Сяньян в провинции Шэньси. [...] Китайские коллеги смогли оценить и нашу производственную площадку. Будем развивать и укреплять сотрудничество», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую субботу, 27 апреля.

Он сообщил, что для членов делегации из Шэньси в рамках визита в Пензу была организована также культурная программа: гости из КНР посетили Спасский кафедральный собор, органный зал филармонии, выставку произведений искусства китайских мастеров в губернаторском доме, новый корпус краеведческого музея и дворец единоборств «Воейков».

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