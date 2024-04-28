Олег Мельниченко прокомментировал итоги визита в Пензу делегации из китайской провинции Шэньси Экономика

Пенза, 28 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги визита в Пензу делегации из провинции Шэньси Китайской Народной Республики.

Фото: T.me/omelnichenko

«Наши друзья из провинции Шэньси провели насыщенный день на пензенской земле», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую субботу, 27 апреля.

Олег Мельниченко подчеркнул, что «достигнут ряд договоренностей, имеющих важнейшее значение для дальнейшего развития региона».

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«В работе «Биржи контактов» приняли участие 50 пензенских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с поставщиками и инвесторами из Китая. Верю, что в ближайшее время новые контакты превратятся в долгосрочные контракты между нашими регионами. Компания «МедИнж» готова поставлять медицинские изделия на китайский рынок. Руководство научно-производственного предприятия намерено отправиться в Китай для выстраивания нового маршрута экспортных поставок. Китайские партнеры также ознакомились с производственной площадкой «СтанкоМашСтроя». Пензенское предприятие стало первым российским резидентом высокотехнологичной зоны Сяньян, где будет реализован проект по производству станкостроительного оборудования», — отметил глава региона.

«Провинция Шэньси заинтересована в сотрудничестве с пензенскими вузами и студенческом обмене. У нас много точек соприкосновения в сфере образования и культуры. Мы будем продолжать укреплять связи между Россией и Китаем», — добавил он.