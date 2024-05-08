Олег Мельниченко и Рафик Ибрагимов приняли участие в церемонии закладки камня в основание города-курорта «Юга» Экономика

Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном началу строительства в Пензенском районе нового микрорайона — города-курорта «Юга».

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона обратил внимание на то, что микрорайон будет обеспечен инфраструктурой.

«Планом предусмотрено, что здесь будут размещены все необходимые для жизни объекты, в том числе школы и детские сады», — сказал Олег Мельниченко.

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По его словам, символично, что камень в основание микрорайона заложен в Год семьи.

«Рассчитываем, что в этом районе будет жить много крепких, дружных и счастливых семей, в том числе и многодетных», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко предложил назвать одну из улиц на территории города-курорта в честь 80-летия Победы.

«Этот славный юбилей мы будем отмечать в 2025 году. Пусть молодежь, которая будет жить в этом микрорайоне, помнит о своих героических предках, о том, какой ценой достается благополучная жизнь и мирное небо», — сказал руководитель субъекта федерации.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе мероприятия Олег Мельниченко и Рафик Ибрагимов заложили в основание памятного камня капсулу с посланием для будущих жителей микрорайона.

По информации пресс-службы облправительства, проект по строительству города-курорта «Юга» будет реализован в Мичуринском на участке площадью 900 га. Микрорайон будет сочетать индивидуальное жилищное строительство и многоквартирные дома не выше 5 этажей. Предполагается, что его население превысит 52 тыс. человек.