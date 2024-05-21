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УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 4 месяца 2024 года

09:23 | 21.05.2024 | Экономика

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Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 4 месяца 2024 года.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 4 месяца 2024 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам) за январь-апрель 2024 года составили 30,9 млрд. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 37% приходится на НДС, 24,9% — на НДФЛ, 15,8% — на налог на прибыль организаций, 8,6% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 4 месяца поступления в федеральный бюджет составили 13,1 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 17,8 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (в общем объеме доходов 42,7%), налога на прибыль организаций (23,5%), акцизов (12,8%), имущественных налогов (10,6%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-апрель 2024 года составили 16,8 млрд. рублей, что на 5,5 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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