Мельниченко поблагодарил Вексельберга за поддержку создания в Пензе филиала «Т Плюс» Экономика

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберг за поддержку создания в регионе филиала ПАО «Т Плюс».

Фото: T.me/omelnichenko

«Поблагодарил председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Феликсовича Вексельберга за поддержку создания в Пензенской области обособленного филиала компании «Т Плюс», который занимается тепловым хозяйством областного центра. Это позволило повысить качество управления системой теплоснабжения и скорость реакции на инциденты», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам встречи с Виктором Вексельбергом, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Обсудили дальнейшую совместную деятельность правительства и пензенского филиала «Т Плюс» по модернизации теплосетей. Главная задача — добиться спокойного и ровного прохождения отопительного сезона без аварий и ЧС», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что также компания предложила Пензенской области участие в социальном проекте в сфере культуры.