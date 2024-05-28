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Создание филиала ПАО «Т Плюс» в Пензе было верным решением — Александр Вилесов

17:58 | 28.05.2024 | ЖКХ

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Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Создание филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», который начал функционировать как самостоятельная единица осенью 2023 года, было верным решением. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

Создание филиала ПАО «Т Плюс» в Пензе было верным решением — Александр Вилесов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подразделение создано, я считаю, что мы не зря это сделали, спасибо губернатору, который настаивал на этом. Сейчас мы видим, что это правильное решение, мы совместно подготовимся к новому сезону», — сказал он в ходе межрегиональной пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 28 мая.

По информации пресс-службы компании, также было отмечено, что отопительный сезон в Пензе прошел с трудностями в связи с высоким процентом износа коммуникаций, однако коллектив филиала справился со всеми сложностями.

В настоящее время осуществляется подготовка теплосетевого комплекса к зиме, причем диагностика трубопроводов в Пензе впервые проводится с помощью роботизированной техники. Это позволяет определить наиболее проблемные участки сетей и незамедлительно приступить к их ремонту.

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