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«Черкизово» за два года вложит 2,3 млрд. рублей в проекты на территории Пензенской области

10:00 | 07.06.2024 | Экономика

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Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. ПАО «Группа Черкизово» в ближайшие два года вложит 2,3 млрд. рублей в реализацию проектов на территории Пензенской области. Соответствующий договор о сотрудничестве подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Черкизово» за два года вложит 2,3 млрд. рублей в проекты на территории Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Подписали с генеральным директором ПАО «Черкизово» Сергеем Игоревичем Михайловым договор о сотрудничестве. В ближайшие два года вложения инвестора в реализацию проектов на территории нашего региона составят 2,3 млрд. рублей», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 6 июня.

Он отметил, что ряд новых проектов направлен на повышение экологической и биологической безопасности, они будут реализованы в Бековском и Бессоновском районах.

«Также запланировано строительство свинокомплекса в Каменском районе, модернизация оборудования филиала «Черкизовского мясоперерабатывающего завода» и «Васильевской птицефабрики», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что «Черкизово» является одним из крупнейших работодателей в Пензенской области.

«На предприятиях компании заняты 4 тыс. 600 пензенцев. Мы всегда готовы оказывать содействие в вопросах развития предприятий, в том числе в создании инфраструктуры, подготовке и привлечении кадров», — подчеркнул он.

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