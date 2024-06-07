Чернышенко и Комаров посетили стенд Пензенской области на ПМЭФ Экономика

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили стенд Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня стенд Пензенской области посетили зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Анатольевич Комаров. Познакомил их с первыми итогами участия нашей делегации в Петербургском экономическом форуме, рассказал о социально-экономическом потенциале региона», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в пятницу, 7 июня.

По его словам, обещана поддержка в работе по развитию станкостроительного кластера.

«Дмитрию Николаевичу особенно близка эта тема, поскольку он окончил МГТУ «Станкин», получив квалификацию инженера-системотехника. Он поручил подготовить информацию о производственных мощностях «СтанкоМашСтроя», чтобы помочь в поиске партнеров и организации производств», — сообщил глава региона.

«Нас также нацелили на создание в регионе «инженерной школы». Будем усиливать работу по профориентации молодежи», — добавил Олег Мельниченко.