На ПМЭФ достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие межрегионального станкостроительного кластера — Мельниченко Экономика

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие межрегионального станкостроительного кластера.

Фото: Pnzreg.ru

«На ПМЭФ-24 достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие первого в России межрегионального станкостроительного кластера, якорным предприятием которого является пензенский «СтанкоМашСтрой». Подписали соглашения о сотрудничестве с губернатором Владимирской области Александром Александровичем Авдеевым и губернатором Рязанской области Павлом Викторовичем Малковым. Предприятия из этих регионов входят в станкостроительный кластер. Будем вместе реализовывать поставленные президентом задачи по обеспечению технологического суверенитета страны», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 7 июня.

«Нашей промышленности нужны квалифицированные кадры. Заключили соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и Московским государственным технологическим университетом «Станкин». «СтанкоМашСтрой» также подписал соглашение с МГТУ имени Баумана. Планируется серьезная работа по увеличению объемов производства российских станков и комплектующих к ним», — добавил Олег Мельниченко.