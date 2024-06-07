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На ПМЭФ достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие межрегионального станкостроительного кластера — Мельниченко

18:48 | 07.06.2024 | Экономика

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Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие межрегионального станкостроительного кластера.

На ПМЭФ достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие межрегионального станкостроительного кластера — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«На ПМЭФ-24 достигнут ряд договоренностей, направленных на развитие первого в России межрегионального станкостроительного кластера, якорным предприятием которого является пензенский «СтанкоМашСтрой». Подписали соглашения о сотрудничестве с губернатором Владимирской области Александром Александровичем Авдеевым и губернатором Рязанской области Павлом Викторовичем Малковым. Предприятия из этих регионов входят в станкостроительный кластер. Будем вместе реализовывать поставленные президентом задачи по обеспечению технологического суверенитета страны», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 7 июня.

«Нашей промышленности нужны квалифицированные кадры. Заключили соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и Московским государственным технологическим университетом «Станкин». «СтанкоМашСтрой» также подписал соглашение с МГТУ имени Баумана. Планируется серьезная работа по увеличению объемов производства российских станков и комплектующих к ним», — добавил Олег Мельниченко.

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