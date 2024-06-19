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Мельниченко, Григорьев и Ланкин обсудили развитие сотрудничества Пензенской области с Таджикистаном

12:07 | 19.06.2024 | Экономика

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Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с чрезвычайным и полномочным послом России в Таджикистане Семеном Григорьевым и генеральным консулом РФ в городе Ходженте Сергеем Ланкиным перспективы сотрудничества субъекта федерации с республикой.

Мельниченко, Григорьев и Ланкин обсудили развитие сотрудничества Пензенской области с Таджикистаном

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область — динамично развивающийся субъект. Индекс промышленного производства [за январь-апрель 2024 года] — 114% к аналогичному периоду прошлого года. У нас больше 60 предприятий, которые реализуют свою продукцию в Таджикистан», — отметил Олег Мельниченко.

Он выразил уверенность в том, что взаимная заинтересовать сторон позволит расти объемам экспорта и впредь.

«Доктор исторических наук Геннадий Николаевич Белорыбкин обратил мое внимание, что археологические раскопки позволили обнаружить на территории Таджикистана слои, относящиеся к VII тысячелетию до нашей эры. Нашим археологам было бы очень интересно принять участие в исследовании», — добавил губернатор.

В свою очередь Семен Григорьев поддержал стремление Пензенской области развивать всесторонние отношения с республикой.

«Одна из главных задач посольства и консульства Российской Федерации в Таджикистане — сопровождение межрегиональных связей и оказание содействия регионам России. Есть еще неиспользованные резервы. Есть потенциал в промышленной и агропромышленной сферах, в науке, культуре и спорте», — цитирует Семена Григорьева пресс-служба облправительства.

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