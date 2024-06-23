Пензенскую область посетила делегация из города Баоцзи китайской провинции Шэньси Экономика

Пенза, 23 июня 2024. PenzaNews. Официальная делегация из города Баоцзи провинции Шэньси Китайской Народной Республики посетила Пензенскую область. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенскую область посетила официальная делегация из китайского города Баоцзи во главе с мэром народного правительства господином Ван Юном. Цель визита — заключение соглашения о сотрудничестве между Баоцзи и Пензой, а также посещение нашего «СтанкоМашСтроя» — флагмана первого российского станкостроительного кластера. У делегации есть предложения по совместной работе в промышленной сфере, образовании, культуре, гостиничном бизнесе», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 22 июня.

Он напомнил, что Пензенская область уже имеет договоренности о взаимодействии с провинцией Шэньси, где расположен город Баоцзи.

«Мы рады упрочить свои связи с Китаем, учитывая, что для Пензенской области эта страна — важнейший внешнеторговый партнер», — подчеркнул губернатор.

«Планируем осенью посетить Баоцзи с ответным визитом, чтобы составить детальный план нашего сотрудничества», — добавил Олег Мельниченко.