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В Никольске начата проверка по факту невыплаты зарплаты сотрудникам завода светотехнического стекла

16:13 | 29.07.2024 | Экономика

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Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Проверка организована по обращению работников Никольского завода светотехнического стекла о невыплате им зарплаты с апреля 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Никольске начата проверка по факту невыплаты зарплаты сотрудникам завода светотехнического стекла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По указанию руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкова В.В. руководством городищенского межрайонного следственного отдела сегодня будет проведен выездной личный прием работников предприятия», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в ходе проверки следователем будет установлен размер задолженности перед работниками завода, а также сроки невыплаты заработной платы.

«Сотрудниками следственного управления будут оперативно приняты все необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что ход проведения проверки поставлен руководителем регионального следственного управления СКР на личный контроль.

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