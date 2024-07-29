В Никольске начата проверка по факту невыплаты зарплаты сотрудникам завода светотехнического стекла Экономика

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Проверка организована по обращению работников Никольского завода светотехнического стекла о невыплате им зарплаты с апреля 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По указанию руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкова В.В. руководством городищенского межрайонного следственного отдела сегодня будет проведен выездной личный прием работников предприятия», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в ходе проверки следователем будет установлен размер задолженности перед работниками завода, а также сроки невыплаты заработной платы.

«Сотрудниками следственного управления будут оперативно приняты все необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что ход проведения проверки поставлен руководителем регионального следственного управления СКР на личный контроль.