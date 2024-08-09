Глава «Росатома» вручил гендиректору ПО «Старт» почетный знак «За успехи в труде» Экономика

Заречный, 9 августа 2024. PenzaNews. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вручил руководителю производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко Сергею Байдарову почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде» в ходе торжественного мероприятия, посвященного 70-летию градообразующего предприятия, которое состоялось во дворце культуры «Современник» в Заречном Пензенской области в минувший четверг, 8 августа.

Фото: Pnzreg.ru

«70 лет — небольшой возраст для отрасли, для предприятия. Но мы можем говорить о славной истории, уверенном сегодняшнем дне Заречного и «Росатома», а самое главное — о вдохновляющем дне завтрашнем», — подчеркнул Алексей Лихачев.

В продолжение мероприятия состоялось чествование более 50 отличившихся жителей Заречного — работников ПО «Старт» и МСЧ №59, которые удостоены государственных, региональных и отраслевых наград, сообщает пресс-служба облправительства.

Коллектив акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», осуществляющего деятельность в городе Заречном Пензенской области, удостоен почетного знака Российской Федерации «За успехи в труде» в соответствии с указом президента РФ от 1 мая 2024 года.

Он награжден за большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности.