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Олег Мельниченко поручил проработать вопрос о подготовке кадров для резидентов сердобского промпарка «Мастер»

12:11 | 14.08.2024 | Экономика

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Пенза, 14 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил министру образования региона Алексею Комарову проработать вопрос о подготовке кадров для сердобского промышленного парка «Мастер», созданного в партнерстве с ПАО «КамАЗ».

Олег Мельниченко поручил проработать вопрос о подготовке кадров для резидентов сердобского промпарка «Мастер». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы общались не так давно с генеральным директором «КамАЗа» Сергеем Анатольевичем Когогиным. Он доволен, как идет реализация этого проекта. Сказал, что, когда мы с ним в 2021 году в Сердобске были, он до конца не верил, что эта идея выстрелит, но все получилось», — отметил Олег Мельниченко в ходе состоявшегося 13 августа заседания облправительства, на котором рассматривался вопрос о ходе реализации инвестиционных соглашений, утвержденных Законодательным собранием Пензенской области.

Глава региона добавил, что необходимо развивать сердобский кластер.

«С учетом перспектив промышленной зоны нужно приспособить под эти задачи местный колледж», — сказал он.

Олег Мельниченко поручил Алексею Комарову выехать на место и вместе с руководством Сердобского района и представителями инвесторов определить конкретные задачи по подготовке специалистов для резидентов промпарка, сообщает пресс-служба облправительства.

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