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Подписано постановление о создании промпарка «Мастер» в Сердобском районе

17:42 | 01.11.2019 | Экономика

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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Индустриальный парк «Сердобский промышленный парк «Мастер» будет создан в Пензенской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Подписано постановление о создании промпарка «Мастер» в Сердобском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, под эти цели отведено два земельных участка общей площадью более 13 га.

В постановлении указано, что появление в Сердобском районе индустриального парка будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Пензенской области и социально-экономическому развитию региона.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», промпарк «Мастер» планируется создать на незадействованных площадях градообразующего предприятия «Сердобский машиностроительный завод» совместно с ПАО «КамАЗ».

Предполагается, что на территории парка будет организовано промышленное производство металлоконструкций, стальных изделий и комплектующих для автомобилей.

Стоимость проекта, который позволит провести реновацию площадей завода и решить проблему трудоустройства местных жителей, оценивается в 608 млн. рублей.

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