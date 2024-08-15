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У «Молкома» есть прекрасная возможность занять на рынке нишу, освободившуюся после ухода западных компаний — Олег Мельниченко

09:25 | 15.08.2024 | Экономика

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Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Молочный комбинат «Пензенский» имеет прекрасную возможность занять на российском рынке нишу, освободившуюся после ухода западных компаний. Такое мнение выразил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после того, как ему была представлена новая продукция предприятия, предназначенная для детей раннего возраста, а также безлактозные молочные продукты.

У «Молкома» есть прекрасная возможность занять на рынке нишу, освободившуюся после ухода западных компаний — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«У «Молкома» есть прекрасная возможность занять на российском рынке нишу, освободившуюся после ухода с него западных компаний. Пензенский молочный комбинат выпускает новые виды не только вкусной, но и полезной продукции — для совсем маленьких, безлактозной, с высоким содержанием белка, для профилактики ожирения и аллергии», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 14 августа.

Он обратил внимание на то, что «на современном рынке специализированного питания только 1% приходится на отечественных производителей, 3% — на белорусские предприятия, а более 96% импортируется иностранными компаниями».

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«Перспективы открываются широкие. Тем более что вопрос об организации в России собственного производства здорового детского питания поставлен председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Будем выполнять задачу», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор напомнил, что между правительством Пензенской области и АО «Молком» заключено инвестиционное соглашение, предусматривающее предоставление налоговых льгот предприятию, которое взяло на себя обязательства по модернизации производства и расширению ассортимента.

«Будем выпускать высококачественное детское питание для наших ребят — и совсем малышей, и школьников», — резюмировал глава региона.

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