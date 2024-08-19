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В реконструкцию парк-отеля «Кленовая роща» в Пензенской области планируется вложить более 1,8 млрд. рублей

10:00 | 19.08.2024 | Экономика

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Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. Правительство Пензенской области и ООО «Туристские территории» заключили инвестиционное соглашение, предусматривающее реализацию проекта по реконструкции парк-отеля «Кленовая роща» с объемом вложений более 1,8 млрд. рублей; проект закона об утверждении данного соглашения внесен в Законодательное собрание региона.

В реконструкцию парк-отеля «Кленовая роща» в Пензенской области планируется вложить более 1,8 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно пояснительной записке к проекту закона, инвестор рассчитывает на предоставление налоговых льгот в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций. Срок их предоставления составит 3 года с момента ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом: с I квартала 2027 года по IV квартал 2029 года включительно. Сумма налоговых льгот, по оценке, составит 83,4 млн. рублей.

При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области с момента действия льготного периода до окончания срока действия инвестиционного проекта — по IV квартал 2033 года включительно — составят 275,7 млн. рублей.

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Потери бюджета региона предполагается компенсировать дополнительными поступлениями по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, по налогу на имущество организаций (по ставке 2,2% после окончания льготного периода).

В заключении счетной палаты Пензенской области на проект закона отмечается, что инвестпроект подразумевает реконструкцию существующего парк-отеля «Кленовая роща», строительство четырех новых спальных (гостиничных) корпусов на 124 номера, акватермaльного комплекса со SPA-зоной, спортивным бассейном и развлекательным центром, ресторанного комплекса «Шведская линия» с конференц-залом и торговой галереей, выплывного уличного бассейна с гидромассажной зоной, парковки на 100 машиномест и благоустройство территории. Ввод объектов запланирован на I квартал 2027 года.

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