Токарь из Пензы стал вторым на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» Экономика

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. Юрий Савельев из Пензы занял второе место на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь».

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенец Юрий Савельев занял второе место на всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший токарь», третье — Алексей Яковченко из Ленинградской области. Победителем признан самый молодой из конкурсантов, 22-летний представитель Республики Татарстан Айдар Ашрапов. Несмотря на молодость, он очень опытный работник — у него шестой профессиональный разряд. Именно он получит 1 млн. рублей и станок от пензенского «СтанкоМашСтроя», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 22 августа.

«Поздравляем Айдара с победой! Лучший токарь страны рассказал, что еще в школе решил пойти работать на завод. Пусть его история станет примером для ребят, которые сейчас задумываются о выборе профессии», — добавил глава региона.