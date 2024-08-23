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Токарь из Пензы стал вторым на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии»

10:02 | 23.08.2024 | Экономика

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Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. Юрий Савельев из Пензы занял второе место на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь».

Токарь из Пензы стал вторым на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии»

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенец Юрий Савельев занял второе место на всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший токарь», третье — Алексей Яковченко из Ленинградской области. Победителем признан самый молодой из конкурсантов, 22-летний представитель Республики Татарстан Айдар Ашрапов. Несмотря на молодость, он очень опытный работник — у него шестой профессиональный разряд. Именно он получит 1 млн. рублей и станок от пензенского «СтанкоМашСтроя», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 22 августа.

«Поздравляем Айдара с победой! Лучший токарь страны рассказал, что еще в школе решил пойти работать на завод. Пусть его история станет примером для ребят, которые сейчас задумываются о выборе профессии», — добавил глава региона.

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