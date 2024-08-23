В банковском секторе Пензенской области во II квартале выявлено 14 российских денежных знаков с признаками подделки Экономика

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. 14 российских денежных знаков с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области во II квартале 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 23 августа.

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«Среди выявленных фальшивок восемь банкнот номиналом 5 тыс. рублей, три — номиналом 1 тыс. рублей, одна — номиналом 500 рублей и две — номиналом 100 рублей», — сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в I квартале в банковском секторе Пензенской области было выявлено 13 российских банкнот с признаками подделки и одна фальшивая 50-долларовая купюра.