18:39:31 Пятница, 23 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В банковском секторе Пензенской области во II квартале выявлено 14 российских денежных знаков с признаками подделки

13:32 | 23.08.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. 14 российских денежных знаков с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области во II квартале 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 23 августа.

В банковском секторе Пензенской области во II квартале выявлено 14 российских денежных знаков с признаками подделки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди выявленных фальшивок восемь банкнот номиналом 5 тыс. рублей, три — номиналом 1 тыс. рублей, одна — номиналом 500 рублей и две — номиналом 100 рублей», — сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в I квартале в банковском секторе Пензенской области было выявлено 13 российских банкнот с признаками подделки и одна фальшивая 50-долларовая купюра.

Читайте также
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка корги В отношении жительницы Пензы, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
В Шемышейском лесничестве выявлен факт незаконной рубки берез В Тамале следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама