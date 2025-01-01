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Проект бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов внесен в региональный парламент

17:04 | 31.10.2024 | Экономика

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Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, который ранее был одобрен на заседании регионального правительства, внесен в Законодательное собрание. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина Пензенской области.

Проект бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов внесен в региональный парламент. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что бюджет на 2025 год сбалансирован по доходам и расходам в объеме 84,3 млрд. рублей и 84,9 млрд. рублей соответственно.

«В ноябре состоятся публичные слушания по проекту бюджета, затем он будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания Пензенской области: на ноябрьской сессии — в первом чтении, на декабрьской — во втором», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что проект закона о бюджете размещен на сайте Минфина региона.

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