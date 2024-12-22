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Мэрия продлила на 5 лет срок действия разрешения на право организации рынка в центре Пензы

11:00 | 22.12.2024 | Экономика

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Пенза, 22 декабря 2024. PenzaNews. Срок действия выданного акционерному обществу «Пензенская областная агропромышленная корпорация» разрешения на право организации розничного рынка на улице Бакунина в Пензе продлен по 11 января 2030 года. Соответствующее постановление мэрии подписал временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов.

Мэрия продлила на 5 лет срок действия разрешения на право организации рынка в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пункте 1 постановления [администрации Пензы №2490 от 28 декабря 2019 года] слова «Срок действия разрешения — 5 лет с момента опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Пенза» заменить словами «Срок действия разрешения на право организации розничного рынка — с 11 января 2025 года по 11 января 2030 года», — говорится в документе, датированном 18 декабря.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства.

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