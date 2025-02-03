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На одного жителя Пензенской области в среднем приходится около 35,5 кв. метров жилья

18:12 | 03.02.2025 | Экономика

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Пенза, 3 февраля 2025. PenzaNews. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Пензенской области, составила на конец 2024 года около 35,5 кв. метров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минстроя.

На одного жителя Пензенской области в среднем приходится около 35,5 кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что по этому показателю Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое в России.

«В Пензенской области установленный указом президента РФ от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» целевой показатель уже достигнут [обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году]», — сказано в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что в 2024 году в Пензенской области введено в эксплуатацию 1 млн. 54 тыс. кв. метров жилья (+12,3% к предыдущему году и +7,3% к целевому показателю, установленному федеральным проектом «Жилье»).

«Многоквартирного жилья введено 622,5 тыс. кв. метров, 118,7% к уровню прошлого года; индивидуального жилья введено 432 тыс. кв. метров — 104,3% к уровню прошлого года. Это рекордные показатели за всю историю жилищного строительства Пензенской области», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что в 2024 году в регионе свои жилищные условия улучшили около 39 тыс. семей, что на 25% больше, чем в 2023-м.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на конец 2023 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляла 34,6 кв. метров.

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