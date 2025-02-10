Промпроизводство в Пензенской области по итогам 2024 года выросло на 8,2% Экономика

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. Промышленное производство в Пензенской области в 2024 году выросло на 8,2% по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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При этом в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство снизилось на 7,8%, с декабрем 2023-го — на 2,1%.

Согласно представленным сведениям, по итогам 2024 года по виду деятельности «Обрабатывающие производства» рост составил 8,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 5%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 3%. По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдается снижение — 8,3%.

В обрабатывающих производствах значительный рост зафиксирован, в частности, по следующим видам экономической деятельности: «Производство резиновых и пластмассовых изделий» — 61,5%, «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — 51,7%, «Производство мебели» — 49,9%, «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» — 37%, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» — 25,1%.