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Оборот общественного питания в Пензенской области в 2024 году вырос на 10,1%

09:05 | 12.02.2025 | Экономика

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Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Оборот предприятий общественного питания в Пензенской области в 2024 году составил 15 млрд. 919,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,1% больше, чем в 2023-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Оборот общественного питания в Пензенской области в 2024 году вырос на 10,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, в январе 2024 года оборот общественного питания составил в регионе 1 млрд. 231,8 млн. рублей, в феврале — 1 млрд. 225,8 млн. рублей, в марте — 1 млрд. 260 млн. рублей, в апреле — 1 млрд. 363,6 млн. рублей, в мае — 1 млрд. 366 млн. рублей, в июне — 1 млрд. 304,2 млн. рублей.

Во II полугодии наблюдались следующие показатели: в июле оборот составил 1 млрд. 296,3 млн. рублей, в августе — 1 млрд. 298,1 млн. рублей, в сентябре — 1 млрд. 348,9 млн. рублей, в октябре — 1 млрд. 393,1 млн. рублей, в ноябре — 1 млрд. 369,2 млн. рублей, в декабре — 1 млрд. 462,3 млн. рублей.

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