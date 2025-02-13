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Олег Мельниченко посетил Бессоновский район с рабочим визитом

10:18 | 13.02.2025 | Экономика

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Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Бессоновский район с рабочим визитом в минувшую среду, 12 февраля.

Олег Мельниченко посетил Бессоновский район с рабочим визитом

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Посетил ведущие предприятия Бессоновского района, чтобы сказать спасибо их сотрудникам. Практически все в этом мире создается благодаря человеку труда, который работает с пользой не только для себя, но и для окружающих. За такими людьми будущее. На предприятии «Мегапласт» изготавливают пластиковые и алюминиевые конструкции, в том числе стеклопакеты. Продукция, несомненно, нужная Пензенской области, учитывая развитие нашего строительного комплекса. Компания из малого бизнеса стремится в категорию среднего. В планах предприятия — стать лидером в регионе по производству пластиковых окон», — написал Олег Мельниченко.

Он добавил, что также оценил производственные мощности завода «ГрАЗ», где производят спецтехнику для перевозки нефтепродуктов, которая, по его словам, способна «полностью замещать импортные аналоги».

«Она востребована не только в России, но и других странах. Масштаб работы поражает. У предприятия хорошее будущее — ведется модернизация производства, туда приходят молодые сотрудники, а студенты получают практические навыки в рамках программы «Профессионалитет», — подчеркнул губернатор.

«Поблагодарил работников предприятий за их вклад в развитие производства и экономики области, за добросовестный труд на благо родного региона. Люди труда — опора страны», — подытожил глава региона.

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