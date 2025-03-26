Первая партия щебня из Каранского карьера отгружена в Пензенскую область Экономика

Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Первая партия щебня из Каранского карьера, расположенного на территории Донецкой народной республики, отгружена в Пензенскую область. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Фото: Pnzreg.ru

«Произвели отгрузку первой партии щебня с Каранского карьера, расположенного на территории ДНР, в Пензенскую область. Продукция предназначена для реализации проектов дорожного строительства. Вагоны уже прибыли и разгружены. Всего, согласно первой заявке, с карьера планируют отгрузить порядка 30 тыс. тонн», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 26 марта.

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Вице-премьер отметил, что производство на Каранском карьере не велось 14 лет.

«Благодаря новому инвестору и участию в свободной экономической зоне, которая находится под управлением ФРТ, это месторождение вновь наращивает обороты», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

«Работа по возрождению мощностей предприятий в воссоединенных регионах продолжается. И для этого необходимы как ремонт цехов, закупка нового оборудования, так и рынки сбыта, доступная логистика», — добавил он.

Как сообщает ТАСС, Каранский карьер в поселке Мирное Тельмановского округа ДНР занимается добычей и переработкой гранита. При Украине в 2008 году карьер был остановлен, с приходом России им занялся инвестор, который восстанавливал карьер с 2022 года. Весной 2023-го производство возобновили, а осенью того же года договорились о поставках оборудования из Китая.

В 2024 году предприятие было сертифицировано «РЖД» на выпуск камня для строительства путей, стало резидентом СЭЗ и запустило новую линию по производству щебня.