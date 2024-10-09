Олег Мельниченко посетил Каранский карьер в ДНР, где при поддержке пензенского «Мостовика» возрождено производство Экономика

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику посетил Каранский карьер, где при поддержке пензенской компании «Мостовик» возрождено производство.

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах визита глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Пензенский «Мостовик» помогает развивать производство на базе Каранского карьера в Тельмановском районе Донецкой народной республики. За 2,5 года сделано многое. Возобновлено производство щебня, начат выпуск бетона, минерального порошка и стройматериалов, созданы новые рабочие места. Продукция заводов будет применяться в восстановлении социально значимых объектов, а также в жилищном строительстве, которое возрождается здесь после 30-летнего перерыва», — написал Олег Мельниченко вечером в минувший вторник, 8 октября.

По его словам, до конца текущего года планируется восстановить железнодорожную ветку, ведущую к Каранскому карьеру.

«Здесь добывают гранит очень высокого качества. Запуск железнодорожных перевозок даст возможность доставлять этот качественный материал в Пензенскую область для использования в дорожном строительстве», — сообщил губернатор.