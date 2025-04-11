Олег Мельниченко подвел итоги дней Пензенской области в Белоруссии Экономика

Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подвел итоги дней Пензенской области в Белоруссии в ходе брифинга, который состоялся в региональном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Ответил на вопросы пензенских журналистов о работе нашей делегации на днях Пензенской области в Республике Беларусь. Мероприятия такого уровня проходят успешно, когда есть достойная продукция, организована грамотная ее презентация и заинтересована принимающая сторона. А главное — когда есть горячее участие президента страны, как это было в нашем случае. Александр Григорьевич Лукашенко всегда поддерживает наши инициативы», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 10 апреля.

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По его словам, президент Белоруссии отметил положительную динамику сотрудничества и «просил не стоять на месте, идти дальше и наращивать объемы товарооборота».

Олег Мельниченко сообщил, что около 100 представителей бизнеса участвовали в В2В-переговорах, ряд договоров уже заключен, при этом «многие компании договорились о дополнительных очных и онлайн-встречах, поэтому новые соглашения будут рождаться еще в течение нескольких месяцев».

Глава региона напомнил, что на сентябрь намечено проведение в Пензе четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области, в ходе которого будет обсуждаться дальнейшее расширение взаимодействия, в планах — организовать в 2025 году работу по открытию на территории региона Белорусского торгового дома.

«Хотим также провести у нас дни Бреста и дни Могилева. Может, замахнемся и на дни Республики Беларусь, тогда будут представлены все белорусские регионы. Сейчас прорабатываем эту тему и с белорусской стороной, и с исполнительным органом Союзного государства. Эти вопросы также рассмотрим на июньском форуме регионов России и Беларуси, который пройдет в Нижнем Новгороде под председательством спикера Совета Федерации РФ Валентины Ивановны Матвиенко», — написал Олег Мельниченко.