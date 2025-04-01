Олег Мельниченко прокомментировал итоги встречи с Александром Лукашенко Политика

Пенза, 1 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске во вторник, 1 апреля.

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«Поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с уверенной победой на недавних президентских выборах. Пожелал ему успехов в деле приумножения достояния белорусского государства и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Республики Беларусь и Пензенской области. Президент отметил важность взаимодействия наших братских народов и сохранения исторической памяти», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что за 2024 год внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Белоруссией увеличился почти на треть.

«Рост экспорта составил 40%, импорта — 17%. Мы успешно реализуем планы, намеченные ранее нами совместно с Александром Григорьевичем. Это закупка у белорусских коллег машин общественного транспорта, автомобильной техники для нужд ЖКХ, сельского хозяйства и дорожного строительства. В планах — продолжение и расширение деятельности по импортозамещению и кооперации», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко отметил, что благодарен Александру Лукашенко за оказываемую поддержку.

«Предложил открыть в нашем регионе Белорусский торговый дом, чтобы сделать белорусские товары более доступными для пензенцев», — сообщил глава региона.