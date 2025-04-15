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На заседании правительства Пензенской области обсудили исполнение бюджета региона за I квартал 2025 года

17:00 | 15.04.2025 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Исполнение бюджета Пензенской области за I квартал 2025 года стало главной темой заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 15 апреля.

На заседании правительства Пензенской области обсудили исполнение бюджета региона за I квартал 2025 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Бюджет Пензенской области по итогам I квартала исполнен по доходам и расходам на 22% от годового плана. Собственные доходы составили 14 млрд. рублей. Финансовые возможности для выполнения намеченных планов проанализировали на заседании правительства», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что коммерческий долг Пензенской области погашен и теперь стоит задача ликвидировать муниципальные долги перед банками.

«Это позволит высвободить средства на решение социально значимых задач. Так, в I квартале досрочно и в полном объеме исполнены долговые обязательства муниципальных районов по коммерческим кредитам в сумме 214 млн. рублей. Экономия средств местных бюджетов на уплату процентов превысила 34 млн.» — сообщил глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул, что «на счету каждый рубль и он должен расходоваться эффективно».


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