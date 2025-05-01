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Олег Мельниченко и Ботир Зарипов обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Бухарской областей

14:59 | 01.05.2025 | Экономика

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Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов обсудили перспективы сотрудничества двух регионов.

Олег Мельниченко и Ботир Зарипов обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Бухарской областей

Фото: Pnzreg.ru

«Работаем в Бухарской области, с которой наш регион в прошлом году заключил соглашение о сотрудничестве. Нужно начинать интенсивное движение вперед — именно об этом говорили на встрече с хокимом Ботиром Комиловичем Зариповым», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 1 мая.

Глава региона сообщил, что презентовал деятельность ряда пензенских предприятий и проинформировал о намерении кондитерской фабрики открыть в Бухаре производство.

Губернатор отметил, что Пензенская область также заинтересована в импорте сухофруктов и сезонных фруктов.

«Предложили Бухарской области сотрудничество с крупной региональной сетью пензенских супермаркетов», — написал Олег Мельниченко.

«Еще мы готовы развивать отношения в сфере образования и туризма», — добавил он.


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