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Олег Мельниченко и Сергей Когогин обсудили развитие индустриального парка «Мастер» в Сердобске

17:00 | 15.05.2025 | Экономика

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Казань, 15 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин обсудили развитие индустриального парка «Мастер» в ходе встречи, состоявшейся на XVI международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани.

Олег Мельниченко и Сергей Когогин обсудили развитие индустриального парка «Мастер» в Сердобске

Фото: Pnzreg.ru

«Сотрудничество Пензенской области с автогигантом в этом направлении мы начали в 2021 году. Сейчас в индустриальном парке, открытом на пустующих площадях «Сердобского машиностроительного завода», успешно работают пять предприятий [ООО «Локомотив Ремсервис», ООО «Спецмаш Сердобск», ООО «НПП «Моторные технологии», ООО «Нонтон Логистик» и ООО «Сура-Нефтехиммаш»]. Создано порядка 200 новых рабочих мест, объем инвестиций составляет около 175 млн. рублей», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, планируется отремонтировать дорогу до главного корпуса «Мастера».

«Это даст компаниям-резидентам импульс для нового развития», — отметил глава региона.

Он сообщил, что Сергей Когогин намерен посетить индустриальный парк в Сердобске, «чтобы лично увидеть, чего удалось достичь упорной работой».

«Также рассмотрели возможность поставок автобусов для Заречного. Оценить «камазовское» качество жители смогут в ближайшее время, в город будет доставлен автобус для работы в тестовом режиме», — добавил губернатор Пензенской области.


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