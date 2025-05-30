Годовая инфляция в Пензенской области в апреле составила 10,94% Экономика

Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. Годовая инфляция в Пензенской области в апреле 2025 года увеличилась по сравнению с мартом на 0,02 п.п., до 10,94%. Это следует из сообщения пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

Источник: отделение Банка России по Пензенской области

«Цены в Пензенской области в апреле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,5% к марту. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 10,94%. Это выше, чем в целом по стране (10,23%)», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что значительнее всего в апреле и в целом за год подорожало продовольствие.

«Непродовольственные товары и услуги за месяц выросли в цене умеренно. При этом за год услуги подорожали больше, чем потребительская корзина в целом, а непродовольственные товары выросли в цене меньше, чем все товары и услуги», — говорится в сообщении.

«С исключением сезонности [...] текущий рост цен в регионе оставался повышенным. Главная причина — высокий спрос, который все еще опережал возможности производства. В этих условиях производители и поставщики продолжили переносить в цены возросшие затраты на комплектующие, зарплаты, логистику», — добавляется в тексте.