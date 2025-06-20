02:36:04 Суббота, 21 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На ПМЭФ подписан протокол о намерениях по строительству нового аэровокзала в Пензе

14:43 | 20.06.2025 | Экономика

Печать

Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и акционер АО «Аэропорт города Пензы» Дмитрий Денисов в присутствии главы Росавиации Дмитрия Ядрова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали протокол о намерениях по строительству нового аэровокзала в Пензе.

На ПМЭФ подписан протокол о намерениях по строительству нового аэровокзала в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Это один из знаковых инвестпроектов Пензенской области, представленный на ПМЭФ-2025», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 20 июня.

Олег Мельниченко сообщил, что общая площадь нового терминала превысит 10 тыс. кв. метров.

«С учетом всей необходимой инфраструктуры объем инвестиций может составить до 5 млрд.» — уточнил он.

Читайте также

Проект строительства нового аэровокзального комплекса в Пензе планируется реализовать к 2028 году — Олег Мельниченко

По словам губернатора, новый аэровокзал будет рассчитан на пропускную способность не менее 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и не менее 200 — на международных.

«В год пассажиропоток составит до 700 тыс. человек», — добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что на заявленную мощность с учетом международных рейсов обновленный аэропорт сможет выйти к 2030 году.

«Аэрофлот» подтвердил готовность рассмотреть заявки на новые рейсы. Глава Росавиации поддержал наш проект», — подчеркнул губернатор Пензенской области.


Читайте также
В Пензенской области три выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов В Пензе 70-летняя женщина осуждена за коммерческий подкуп
У жительницы Пензенской области конфисковали автомобиль «Jaguar» Мошенники выманили у жительницы Пензы более 330 тыс. рублей
Житель Заречного получил 6 месяцев исправительных работ за долг по алиментам Житель Пензы получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама