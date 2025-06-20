На ПМЭФ подписан протокол о намерениях по строительству нового аэровокзала в Пензе Экономика

Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и акционер АО «Аэропорт города Пензы» Дмитрий Денисов в присутствии главы Росавиации Дмитрия Ядрова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали протокол о намерениях по строительству нового аэровокзала в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

«Это один из знаковых инвестпроектов Пензенской области, представленный на ПМЭФ-2025», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 20 июня.

Олег Мельниченко сообщил, что общая площадь нового терминала превысит 10 тыс. кв. метров.

«С учетом всей необходимой инфраструктуры объем инвестиций может составить до 5 млрд.» — уточнил он.

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По словам губернатора, новый аэровокзал будет рассчитан на пропускную способность не менее 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и не менее 200 — на международных.

«В год пассажиропоток составит до 700 тыс. человек», — добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что на заявленную мощность с учетом международных рейсов обновленный аэропорт сможет выйти к 2030 году.

«Аэрофлот» подтвердил готовность рассмотреть заявки на новые рейсы. Глава Росавиации поддержал наш проект», — подчеркнул губернатор Пензенской области.