Правительство Пензенской области и НИИ детского питания заключили соглашение о сотрудничестве Экономика

Санкт-Петербург, 21 июня 2025. PenzaNews. Правительство Пензенской области и НИИ детского питания – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: Pnzreg.ru

«Подписали соглашение о сотрудничестве с НИИ детского питания – филиалом Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. С директором научно-исследовательского института Сергеем Владимировичем Симоненко и председателем совета директоров АО «Молком» Рашидом Рифатовичем Хайровым также обсудили наш проект по производству детского питания. В таком важном деле будем применять научный подход», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 20 июня.

«Сергей Владимирович отметил, что для каждого региона разрабатывается своя концепция питания детей. По его мнению, при разработке такого стандарта для Пензенской области нужно опираться на немалые возможности нашего региона. НИИ детского питания готово оказать нам все необходимое содействие», — добавил руководитель субъекта федерации.